تكذيب أمريكي لوزير الدفاع البريطاني بعد زعمه امتلاك أدلة عن تزويد الصين لروسيا بـ"أسلحة فتاكة"

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جيك ساليفان أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي معلومات حول إمدادات الأسلحة من الصين إلى روسيا، خلافا للتصريحات البريطانية.

وقال ساليفان معلقا على مزاعم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس بأن لندن وواشنطن لديهما معلومات عن الصين ترسل أسلحة إلى روسيا إن "الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة في بداية عام 2022".

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وأضاف: "لم نر ذلك في عام 2022، ولم نره في عام 2023، ولم نره حتى الآن"،

وأشار إلى أنه يتطلع إلى إجراء مشاورات مع ممثلي الحكومة البريطانية من أجل "فهم ما أشار إليه هذا البيان بالضبط".

وزعم وزير الدفاع البريطاني في وقت سابق من اليوم أن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" تثبت أن الصين تزود روسيا أو تعتزم تزويدها بالأسلحة لاستخدامها في الصراع الدائر في أوكرانيا. ونقلت صحيفة إندبندنت مقتطفا من خطاب شابس الذي ألقاه في مؤتمر الدفاع بلندن قال فيه: "اليوم أستطيع أن أكشف عن امتلاكنا أدلة تثبت أن روسيا والصين تتعاونان في المجال العسكري التقني للاستخدام في أوكرانيا.. ويمكن للمخابرات العسكرية الأمريكية والبريطانية أن تكشف أن المساعدة في توريد أسلحة فتاكة تجري الآن من الصين إلى روسيا ومنها إلى أوكرانيا".

المصدر: RT