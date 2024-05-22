شابس يزعم وجود أدلة لدى المخابرات العسكرية البريطانية والأمريكية عن تزويد الصين لروسيا بأسلحة فتاكة

زعم وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" تثبت أن الصين تزود روسيا أو تعتزم تزويدها بالأسلحة لاستخدامها في الصراع الدائر في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة إندبندنت مقتطفا من خطاب شابس الذي ألقاه في مؤتمر الدفاع بلندن قال فيه: اليوم أستطيع أن أكشف عن امتلاكنا أدلة تثبت أن روسيا والصين تتعاونان في المجال العسكري التقني للاستخدام في أوكرانيا.. ويمكن للمخابرات العسكرية الأمريكية والبريطانية أن تكشف أن المساعدة في توريد أسلحة فتاكة تجري الآن من الصين إلى روسيا ومنها إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، نقلت رويترز عن الوزير أن الأسلحة الفتاكة يتم توريدها الآن" أو أنها آيلة للنقل من الصين إلى روسيا.

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وبحسب الإندبندنت: يعتقد الوزير البريطاني أن الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين وتوسيع التجارة بين البلدين تشير إلى أن هناك "علاقة أعمق بكثير مما يبدو للعلن بين موسكو وبكين.

وفي أبريل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لكنها تنتقد التعاون الطبيعي بين روسيا والصين، واصفا هذا المنطق بأنه مثال نموذجي على المعايير المزدوجة.

كما حذرت بكين الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي