دبلوماسي بريطاني سابق في موسكو: إبعاد الملحق الروسي من لندن قرار خاطئ

قال الملحق العسكري البريطاني السابق فيروسيا جون فورمان إن قرار بلاده طرد الملحق العسكري الروسي مكسيم يلوفيك من لندن هو قرار خاطئ، مشيرا إلى أنه سيضعف موقف سفارة بريطانيا لدى موسكو.

وكتب فورمان في مقال لمجلة "ذا سبكتاتور" البريطانية الأسبوعية: "على الرغم من أن كبار الوزراء البريطانيين زعموا أن طرد الملحق الروسي سيساعد في كبح الأنشطة المتهورة والخطيرة التي تقوم بها روسيا في أوروبا، إلا أن هذا الأمر خاطئ".

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وبحسب فورمان فإن قرار لندن سيحد من "قدرة بريطانيا على فهم حالة القوات المسلحة الروسية، كما سيضعف موقف السفارة البريطانية لدى موسكو، التي هي أصلا في وضع صعب".

وكان السفير الروسي في لندن أندريه كيلين قد صرح في وقت سابق، بأن قرار بريطانيا بطرد الملحق العسكري أمر خطير خلال فترة يتفاقم فيها وضع السياسة الخارجية.

وردا على إجراء لندن، أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى موسكو أندريان كوغخيل "شخصا غير مرغوب فيه" ويجب عليه مغادرة روسيا خلال أسبوع.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن طرد الملحق العسكري الروسي من البلاد.

وفرضت الوزارة قيودا جديدة على حصول الروس على التأشيرات الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

المصدر: RT