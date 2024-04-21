بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي.. أسرة طالب الدقهلية الذي هزت جريمته مصر تعلق

علقت أسرة الطالب إيهاب أشرف الذي قتل على يد مدرس الفيزياء في محافظة الدقهلية، على الحكم الصادر بحق المتهم والذي يتضمن إحالة أوراقه للمفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

ومن داخل قاعة محكمة جنايات المنصورة (الدائرة السابعة)، حيث صدر الحكم، وبحضور الأب والعم والشقيقة وخالة المجنى عليه، قابل الأب المكلوم الحكم بفرحة وبكاء متواصل: "أثق في القضاء المصري وكنت على ثقة وإحساس داخلي أنه هيتم الفصل اليوم في القضية، وأثلج القضاء المصري صدورنا وأقدر أزور ابني النهاردة وأقوله حقك رجع".

وبكت شقيقته بطريقة هيستيريه وقالت: "حق أخويا رجع، يا ريت نشوف المتهم بيتعدم قدام عنينا، زي ماقطع قلوبنا على شقيقي".

وقررت المحكمة المذكورة، اليوم الأحد، إحالة أوراق محمد عبد الجليل الطحاوي، مدرس الفيزياء، المدان بقتل الطالب إيهاب أشرف في محافظة الدقهلية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وكان الطحاوي قد اعترف تفصيليا خلال التحقيقات بقتل الطالب إيهاب أشرف بالدقهلية، وأنه قام بتقطيع جثته لـ 3 أجزاء، وذلك لرغبته في الحصول على فدية مالية من ذويه.

المصدر: "المصري اليوم"