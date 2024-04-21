إحالة أوراق معلم الفيزياء المتهم بقتل طالب مصري إلى المفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة محمد عبدالجليل الطحاوي مدرس الفيزياء المدان بقتل الطالب إيهاب عبدالعزيز في محافظة الدقهلية إلى فضيلة مفتي مصر لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

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وقال محمد الطحاوي، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، بالدقهلية أمام المحكمة في جلسة محاكمته: "قطعته لـ 3 أجزاء وفي الأول لما وضعت السكينة على جسد إيهاب وغرزتها في عنقه، جسمه ساب، وأنا ارتعشت وفكرت أقطعه لأجزاء لأن مقدرتش أشيل الجثمان واتخلص منه بالكامل واستغرق التقطيع 30 دقيقة، وطلب مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، بالدقهلية، أمام هيئة المحكمة خلال ثاني جلسات محاكمته إيهاب، العفو والسماح عما ارتكبه من جريمة".

وقال المتهم موجها حديثه لوالد الطالب وهيئة المحكمة: "عايز أقابل ربنا تائب عما ارتكبته من إثم واطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي".

وتابع "أنا داخل نزاناتي احلم بان احتضن ابني وزوجتي وأكون بجانبهم في الفراش لكن مافعلته يستحق أن أعاقب عليه

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى ثبوت اتهام محمد الحطاوي بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه فدية مالية.

وأقر المتهم تفصيليا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

المصدر: RT