مصر.. محاكمة المسؤول والعشيقة في قضية رشوة كبرى

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة أسوان الكبرى".

التحقيقات بينت أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

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وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.

القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولى للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه " النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

كذلك، تضمنت الرشوة اخذت المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.

المصدر: مصراوي