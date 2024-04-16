لماذا قررت مصر زيادة مدة قطع الكهرباء؟

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر، تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، منذ أمس الاثنين أول أيام عمل الحكومة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

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وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عن سبب زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال إلى ساعتين وربع بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن زيادة مدة تخفيف الأحمال يرجع إلى استثناء عدد من المناطق والمستشفيات والمناطق الاستراتيجية والمحافظات مثل مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، هو محل متابعة من رئيس الوزراء، وإن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وبمجرد توافر الإمكانيات سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.

وأضاف أن المواطن يجب أن يقف بجانب الدولة، وسينتهي التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال.

وفي 22 فبراير، وافق مجلس الوزراء على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيرا للمواطنين.

ومعلوم أنه في شهر يوليو الماضي، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

المصدر: القاهرة 24