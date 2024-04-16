مصر..الحكومة تشير إلى موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء وتكشف حقيقة زيادة المدة إلى 3 ساعات

كشفت الحكومة المصرية موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، وحقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، مع عودة خطة التخفيف بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

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وخلال مداخلات تلفزيونية، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن هذه الأخبار غير صحيحة، مؤكدا أن خطة تخفيف الأحمال ستكون بنفس المواعيد السابقة قبل بداية شهر رمضان.

وأشار الحمصاني إلى أن تخفيف الأحمال قبل شهر رمضان كان يمتد لمدة ساعتين، من 11 صباحا وحتى 5 مساء، بواقع ساعتين لكل منطقة، وستتم العودة له بنفس الترتيب كما هو دون أي تغيير.

وعن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، قال المتحدث باسم الحكومة إ ن التخفيف هو محل متابعة من رئيس الوزراء، وإن الدولة تعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وبمجرد توافر الإمكانيات سيتم الانتهاء من تخفيف الأحمال.

واستطرد: "المواطن يجب أن يقف بجانب الدولة، وسينتهي التخفيف فور توفير الموارد، والدولة قادرة على تجاوز مسألة تخفيف الأحمال".

المصدر: "المصري اليوم"