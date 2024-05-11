"نحو حرب عالمية ثالثة".. سالفيني يحذر من أحاديث الأوروبيين عن القنابل والمليارات

حذر نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني تاياني من أحاديث الزعماء الأوروبيين المتكررة عن القنابل ورغبتهم بإنفاق المليارات على الأسلحة وأنها تدفعهم بشكل خطير نحو حرب عالمية ثالثة.

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وقال سالفيني: "الزعماء الأوروبيون الذين يتحدثون عن القنابل ويريدون إنفاق المليارات الإضافية على الأسلحة، يدفعوننا بشكل خطير نحو حرب عالمية ثالثة ينبغي علينا تجنبها بأي ثمن".

وذكّر سالفيني بما طالب به البابا فرنسيس في وقت سابق، وأضاف: "كما طالب البابا فرنسيس بأن يعود الحوار والدبلوماسية إلى موقع الريادة، فإن إيطاليا وأوروبا ليستا في حالة حرب مع أحد".

يشار إلى أن "حزب الرابطة" الذي يقوده سالفيني يعتبر الكيان الأقل حماسا في دعم أوكرانيا عسكريا في ائتلاف يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وفي الرابع من مايو الجاري قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تدريبات الناتو Steadfast Defender تشير إلى أن الحلف يستعد لـ"نزاع محتمل" مع روسيا الاتحادية.

وشددت زاخاروفا على أن الناتو "أطلق العنان لحرب هجينة ضد روسيا في جميع المجالات والاتجاهات".

المصدر: وكالة "آكي"