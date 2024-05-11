رئيس وزراء اليونان سيطلب من أردوغان عدم تحويل كنيسة قديمة في اسطنبول إلى مسجد

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل يومين من زيارته لأنقرة أنه سيطلب من الرئيس التركي "التراجع عن قرار" تحويل كنيسة أرثوذكسية القديمة في اسطنبول إلى مسجد.

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وكانت قد اتخذت أنقرة قرار تحويل كنيسة المخلص المقدّس في خورا إلى مسجد في العام 2020، لكن ميتسوتاكيس قال خلال مقابلة عبر تلفزيون "ألفا تي في" الرسمي اليوناني إن "كون تنفيذ (القرار) يتزامن مع زيارتي سيسمح لي بالتأكيد بإثارة هذه القضية ومعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء هذا القرار".

ويوم الاثنين، أدى مسلمون الصلاة للمرة الأولى في كنيسة المخلص المقدس في خورا بعدما أُغلقت لأربع سنوات قبل أن يتم تحويلها إلى مسجد.

وندّدت وزارة الخارجية اليونانية الاثنين بـ"الاستفزاز" من جانب أنقرة، معتبرة أن تحويل كنيسة المخلص المقدس في خورا "يغيّر طابعها ويشكل مساسا بهذا المعلم المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي تعود ملكيته إلى كل الانسانية".

بُنيت الكنيسة المذكورة في العصر البيزنطي على غرار كنيسة آيا صوفيا، وتزينها فسيفساء وجداريات تعود إلى القرن الرابع عشر بينها لوحات تمثل يوم "الدينونة".

ويعقد الزعيمان اليوناني والتركي اجتماعاً الاثنين في أنقرة بعد خمسة أشهر من زيارة الرئيس التركي لأثينا، ويأتي لقاؤهما في إطار محاولة لتجاوز خلافاتهما وخصوصا حول أراض في شرق البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: "أ ف ب"