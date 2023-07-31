وسائل إعلام أمريكية: توقعات بحضور أمريكي رفيع في محادثات بشأن أوكرانيا في السعودية

قال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في السعودية.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن أوكرانيا تأمل أن تعمل المحادثات على تحديد المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب.

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وأوضح مسؤول أمريكي بحسب المصدر ذاته، أن علاقة السعودية مع الصين من بين أسباب اختيار الرياض لاحتضان هذه المحادثات.

وفي حين أنه من غير المتوقع أن تحضر الصين المحادثات، حيث شجع المسؤولون الأمريكيون بكين في الأشهر الأخيرة على لعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن الاجتماع في السعودية، وقالت إنه سيعقد في جدة يومي الخامس والسادس من أغسطس.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس سيحضره كبار المسؤولين من 30 دولة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون أن تتوج هذه الجهود بقمة سلام في وقت لاحق من هذا العام حيث سيوقع زعماء العالم على المبادئ المشتركة لحل الأزمة، كما يأملون أن هذه المبادئ يمكن أن تشكل إطار محادثات السلام المستقبلية بين موسكو وكييف، مشيرة إلى أن الاجتماع لن يشمل روسيا.

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاغن في أواخر يونيو حضرته البرازيل والهند وتركيا وجنوب إفريقيا، كما حضره مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وشاركت فيه أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الرئيسية.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الإخبارية