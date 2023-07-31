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سيناتور أمريكي: استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بمثابة هجوم على "الناتو"

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سيناتور أمريكي: استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بمثابة هجوم على
Globallookpress Annabelle Gordon - CNP
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اعتبر السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة هجوم على حلف "الناتو".

وقال غراهام في تغريدة: "إلى أصدقائي الروس الذين يتحدثون عن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا: عليكم أن تفهموا أن هذا سيكون هجوما على "الناتو" نفسه".

وشرح وجهة نظره بقرب أوكرانيا من أراضي دول الحلف.

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، مضيفا "لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية. ببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر".

المصدر: نوفوستي

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