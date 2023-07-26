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أوكرانيا: اتفقنا مع الناتو على اتخاذ إجراءات في البحر الأسود

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أوكرانيا: اتفقنا مع الناتو على اتخاذ إجراءات في البحر الأسود
Legion-Media Oleksii Chumachenko / SOPA Images/Sipa USA
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أعلنت الخارجية الأوكرانية أن كييف اتفقت مع حلف الناتو على "اتخاذ إجراءات" في منطقة البحر الأسود خلال اجتماع مجلس "أوكرانيا - الناتو".

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان صادر في أعقاب الاجتماع، يوم الأبعاء، إن "أوكرانيا والدول الأعضاء في الناتو بحثت خطة الأعمال لتعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود".

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وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا على اتخاذ إجراءات"، دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

ويذكر أن مجلس "أوكرانيا - الناتو" تم تشكيله خلال قمة الناتو في فيلنيوس يوم 12 من يوليو الجاري.

وفي 22 يوليو، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي بينهما، إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الجديد على خلفية انسحاب روسيا من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وسحبها الضمانات الأمنية المتعلقة بالصفقة.

المصدر: تاس

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