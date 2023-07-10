بوشيلين يتحدث عن الوضع على خط المواجهة في محاور دونيتسك

قال القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الوضع على خط المواجهة في دوةنيتسك لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة الكاملة.

وأضاف بوشيلين في تصريحات صحفية: "لا يزال الوضع على طول خط المواجهة بأكمله صعبا لكنه تحت السيطرة التامة..وقواتنا على أتم استعداد، ففي محاور جنوب دونيتسك ومحاور أوغليدار، يواصل العدو محاولات فاشلة لاستعادة مواقعه".

ولفت إلى أنه في محور أفدييفكا، تواصل القوات الروسية استهداف كل تجمعات وتمركز القوات الأوكرانية وتدمير كامل معداتهم وعتادهم العسكري.

كما نوه بوشيلينإلى أن القوات الروسية عززت مواقعها في محور كراسني ليمانسك.

وأشار بوشيلين إلى أن مسألة إزالة الألغام في أرتيوموفسك، تصطدم بعوائق بسبب القصف المتواصل من قبل القوات الأوكرانية.

من ناحية أخرى أشار بوشيلين إلى أن القوات الأوكرانية غيرت من تكتيكاتها إفعد أن كانت تنشر أفواجا كبيرة من قواتها، كما في بداية الهجوم المضاد الأوكراني، صارت حاليا ترسل مجموعات عسكرية صغيرة.

وفيما يخص الذخائر العنقودية التي سترسلها واشنطن إلى كييف، أشار بوشيلين إلى أنه يجب اتخاذ اجراءات استباقية ومضادة و"تحديد مواقع هذه الذخائر بمجرد وصولها إلى أراضي أوكرانيا".

المصدر: تاس