السفير أنتونوف: الاتهامات الأمريكية بالسلوك غير المهني للقوات الجوية الروسية في سوريا غير لائقة

انتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اتهامات البنتاغون لروسيا بالتصرف "غير المهني" في الأجواء السورية، واصفا إياها بأنها تتجاوز حدود اللياقة.

واعتبر الدبلوماسي أن تهجمات واشنطن المنتظمة على تحركات القوات الجو فضائية الروسية في الجمهورية العربية السورية عارية من المنطق.

وقال أنتونوف إن "الأمريكيين أنفسهم ينتهكون قواعد السلامة في الأجواء السورية بشكل يومي".

وشدد في الوقت نفسه على أن العسكريين الأمريكيين، على عكس الروس، موجودون في سوريا بما يخالف قواعد القانون الدولي.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا في وقت سابق، إن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات عدم التضارب في سوريا تسع مرات.

ووردت معلومات أيضا تفيد بأن الولايات المتحدة سلمت صواريخ تحتوي على مواد سامة إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

المصدر: نوفوستي