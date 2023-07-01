مكتب زيلينسكي يرد على فضح تقرير أمريكي أجندة زيارة مدير الـCIA السرية لكييف

علق مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، على تقرير نشرته "واشنطن بوست" عن زيارة مدير الـCIA، ويليام بيرنز، السرية لكييف لبحث خطة استعادة الأراضي وإنهاء حرب أوكرانيا.

وفي أول تعليق أوكراني رسمي على زيارة بيرنز إلى كييف في شهر يونيو الماضي، قال بودولاك إنه "لا توجد طريقة للخروج من الحرب. جميع هذه الأوصاف المثيرة للاهتمام، ونظريات المؤامرة توحي بنوع من الطفولية، ففي مثل هذه الحرب الكبيرة وحجم الموارد التي تستخدمها القوات الروسية والمخاطر الناجمة عنها، وفي مثل هذه الظروف والرهانات الدولية، لا توجد حلول وسطية أو سيناريو واحد لحل الأزمة".

وأشار المتحدث إلى أن أوكرانيا لن توافق على المفاوضات مع روسيا، إلا بعد تثبيت الصواريخ والمدفعيات بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الـCIA ويليام بيرنز، زار كييف سرا في شهر يونيو المنصرم، حيث بحث خلال الزيارة خطط كييف لاستعادة الأراضي والتفاوض مع موسكو قبل نهاية عام 2023، كما اقترحت عيله السلطات الأوكرانية شروطها للتسوية مع روسيا، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوكرانيين إلى أن إدارة زيلينسكي اشترطت على بيرنز الشروع في المفاوضات مع موسكو، بعد تركيب صواريخها ومدفعيتها قرب شبه جزيرة القرم.

المصدر: سبوتنيك + كوميرسانت