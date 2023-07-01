"واشنطن بوست": مدير الـCIA بحث في كييف خطط استعادة الأراضي والمفاوضات مع روسيا

بحث مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، خلال رحلة غير معلنة إلى أوكرانيا في يونيو، خطط كييف لاستعادة الأراضي والتفاوض مع موسكو قبل نهاية عام 2023.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة، نقلا عن مصادرها أن المسؤولين الأوكرانيين أخبروا بيرنز خلال "الرحلة السرية" عن "استراتيجية طموحة" لاستعادة الأراضي و"بدء مفاوضات مع موسكو حول وقف إطلاق النار بحلول نهاية العام".

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والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال زيارته غير المعلنة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقيادة مجتمع المخابرات الأوكراني.

وأضاف المصدر نفسه أن الغرض من الزيارة هو إعادة تأكيد التزام إدارة واشنطن بتبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

المصدر: تاس