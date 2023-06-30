لافروف يرد على الدعوات الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ردا على دعوات القادة الغربيين لإلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا على أرض المعركة"، إن روسيا مستعدة و"ستعمل" على أرض المعركة في أوكرانيا.

وقال لافروف في حوار مع مجموعة "راديو وتلفزيون البرتغال" الإعلامية: "تتحدث شخصيات مثل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، والإدارة الأمريكية بأكملها تقريبا عن إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. إنهم لا يتحدثون عن المفاوضات ولكن بخصوص ساحة المعركة. نحن مستعدون لمواصلة العمل عليها وسنفعل ذلك. نحن نعلم ما الذي نقاتل من أجله".

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وأضاف أنه يجب على سكان عشرات البلدان "الخائفين" أن يخافوا، قبل كل شيء من حكوماتهم. حيث يتم إسكات أي أصوات حكيمة هناك، ويصطف الاتحاد الأوروبي و"الناتو" الجميع "بالترتيب"، في "رتل" واحد. ويكرر الجميع ما تعلموه عن ظهر قلب بأنه "ليس لديهم الحق في السماح لأوكرانيا بالهزيمة"، والسبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وأضاف أنه كانت هناك أوقات يمكن فيها للمرء أن يأمل في أن يتصرف الغرب بعد نهاية الحرب الباردة بشكل لائق، وسيكون من الممكن التحدث عن مساحة آمنة واحدة من لشبونة إلى فلاديفوستوك، لكن "التوقعات لم تتحقق".

المصدر: نوفوستي