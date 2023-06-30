لافروف: الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروس مستخدما نظام كييف كأداة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب ينشئ تحالفا نازيا ضد روسيا وبيلاروس، مستخدما نظام كييف كأداة.

وقال لافروف إن "ما يفعله الغرب مستخدما نظام كييف كأداة، لا يمكن اعتباره إلا محاولة أخرى لإنشاء تحالف نازي ضد الشعوب السلافية، روسيا والآن ضد بيلاروس".

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وأضاف المتحدث أنه قد "تم الإعلان عنه رسميا. لقد تم خلع جميع أقنعة التسامح وحسن الجوار والإنسانية الأوروبية".

وأكد لافروف أن "لا شك بأن القوة في الوحدة. وعلى مر السنين، تمكنا من التأكد من أننا سنحل أي مشاكل معا".

وتابع بالقول "أود مرة أخرى أن أهنئ جميع أصدقائنا البيلاروسيين وجميع الروس بهذا العيد الرائع. أتمنى الصحة والنجاح لزملائنا البيلاروسيين في جميع مهامهم، لأن نجاحهم هو نجاحنا. في إطار دولة الاتحاد، وتم بالفعل تطوير العديد من المشاريع والبرامج المشتركة بحيث لا ينفصل مصيرنا".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية