نتنياهو يكشف سبب رفض إسرائيل نقل "القبة الحديدية" إلى كييف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا يمكن أن تسمح للولايات المتحدة بنقل نظام القبة الحديدية إلى كييف، لأنها تخشى أن تقع في أيدي إيران.

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وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "إذا وقع هذا النظام في أيدي إيران، فسيظل ملايين الإسرائيليين بلا حماية وفي خطر".

ورفض نتنياهو دعوات بعض نواب واشنطن ومسؤولين أوكرانيين للانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلا إنه أعرب لموسكو عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.

وقال إن إسرائيل لم تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي على غرار "القبة الجديدة" خشية وقوع هذه الأنظمة في أيدي الإيرانيين، وأن يتم "تصميمها عكسيا"، ولتجد إسرائيل نفسها في مواجهة أنظمتها الخاصة في ساحة المعركة.

وكان نتنياهو كشف بوقت سابق عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

المصدر: وول ستريت جورنال