صحيفة ألمانية: محاولة بيربوك لإيذاء روسيا باءت بالفشل

أفادت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بأن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، إلى جنوب إفريقيا لم تدفع بريتوريا إلى الابتعاد عن روسيا.

وزارت بربوك في وقت سابق من هذا الأسبوع جنوب إفريقيا، حيث التقت بوزيرة خارجيتها، ناليدي باندور، ورئيسها سيريل رامافوزا.

وقالت الصحيفة إن "وزيرة الخارجية الألمانية تريد أن تبعد جنوب أفريقيا عن المسار المؤيد لروسيا ولكن نظيرها يرى الوضع بشكل مختلف تماما".

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وأشارت إلى أن تبادل الآراء خلال اجتماعهم كان "أقل انسجاما على الأرجح"، وذلك يظهر من خلال الصور المشتركة التي التقطت.

وذكرت أن اجتماع بربوك مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، استمر 75 دقيقة بدلا من الـ30 دقيقة التي كان مخطط لها. ومع ذلك، كان نجاح وزيرة الخارجية الألمانية في جنوب إفريقيا محدودا.

ووصفت الصحيفة علاقات ألمانيا مع جنوب إفريقيا بالـ"صعبة"، حيث يُزعم أن الحزب الحاكم في البلاد اتخذ موقفا "مواليا لروسيا" في الأزمة الأوكرانية.

ولمحت "هاندلسبلات" إلى أن بريتوريا يمكن في هذه الحالة أن "تخسر الكثير" لأن ألمانيا هي ثاني أهم شريك تجاري لجنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي