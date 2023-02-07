العثور على قنبلة في مكان تحطم مسيرة أوكرانية في منطقة روسية

عثر في مكان تحطم الطائرة الأوكرانية المسيرة في غابة في ضواحي كالوغا على قنبلة جوية من نوع OFAB-100-120 .



وتشير قناة SHOT- Telegram إلى أنه وفقا للخبراء، يبدو أن القنبلة لم تنفجر بسبب تحليق المسيرة الأوكرانبة على ارتفاع منخفض.

ووفقا للمتخصصين، تحتوي قنابل من هذا النوع على 46 كلغم من المواد المتفجرة. وأن وزنها الكلي 133 كلغم وطولها 130 سم وقطرها 27 سم. وهذه القنابل مخصصة لضرب المدرعات الخفيفة والمدافع ومدافع الهاون وطبعا القوى البشرية.

وتضيف القناة، المسيرة التي انفجرت صباح يوم 6 فبراير 2023، هي من طراز Tu-141 Strizh السوفياتي. التي كانت في الاتحاد السوفيتي مصممة كطائرة مسيرة هجومية ، ولكن في أوكرانيا يتم تحويلها إلى طائرة مسيرة انتحارية.

وقد أعلن فلاديسلاف شابش محافظ مقاطعة كالوغا، أن الطائرة الأوكرانية المسيرة انفجرت في الجو في ضواحي كالوغا دون أن تلحق أي أضرار بالمنشآت المدنية والاجتماعية في المدينة ولم يصب أحد من السكان.

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المصدر: لينتا. رو