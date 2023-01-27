السلاح الروسي القادم.. طائرات مسيرة تهاجم على شكل أسراب

أعلن سيرغي تشيميزيف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" عن تصميم طائرات مسيرة للعملية العسكرية الخاصة، قادرة مهاجمة أهدافها على شكل سرب

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ويشير تشيميزيف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن خبراء المؤسسة صمموا مروحيات استطلاع مهاجمة للعملية العسكرية الخاصة يمكنها مهاجمة مواقع العدو ضمن سرب من الطائرات المسيرة.

ويقول: "كما نصنع مروحيات تكتيكية صغيرة للاستطلاع وتوجيه المدفعية. يمكنها المشاركة في مهاجمة مواقع العدو ضمن سرب الطائرات المسيرة ورمي قنابل يدوية".

ووفقا له، نحن ندرك وكذلك وزارة الدفاع، أن هذه التقنية ستغير مسار العملية العسكرية، لذلك نحن نعمل ونتعاون معهم في هذا المجال.

ويضيف، نحن على استعداد لتوفير الطائرات المسيرة وفقا لاحتياجات وزارة الدفاع، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه الطائرات المسيرة الروسية من طراز "لانسيت" الهجومية التي تنتجها شركة كلاشينكوف، في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي