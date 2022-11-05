فيديو لدرون "لانسيت" الانتحاري الروسي يدمّر مدفعا أمريكيا لقوات كييف

نشرت وكالة "نوفوستي" فيديو لمسيّرات "لانسيت" الانتحارية الروسية الجديدة، تدمّر مدافع أوكرانية بينها مدفع M777 أمريكي، وأهداف أخرى لقوات كييف على محور نيكولاييف كريفوي روغ.

ويظهر الفيديو تدمير "لانسيت" مدفع M777 الأمريكي الملقب بين العسكريين "بأبو المحاور الثلاثة" ومدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة سوفيتية الصنع.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية يواصل الحلفاء الغربيون ضخ الأسلحة إلى كييف، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض.

ومؤخرا أعلنت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ سابقا، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل 45 دبابة من طراز تي- 72" مجددة مع بصريات واتصالات ودروع متطورة في حزمة مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون دولار.





المصدر: نوفوستي