زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة
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ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
وفيما يلي متابعة لحظة بلحظة لأهم التطورات:
- سوريا: تسجيل 99 حالة وفاة بينها 50 حالة في اللاذقية و334 إصابة بعموم المحافظات
- إدارة الكوارث والطوارئ التركية: وقعت 32 هزة ارتدادية حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر
- والي شانلي أورفة التركية: مصرع 15 شخصا وإصابة 30 بجروح جراء الزلزال حتى الآن
- سوريا .. ضحايا ودمار جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة جنوب تركيا ومنطقة شرق المتوسط
- ارتدادات زلزال تركيا تصل إلى الأردن
- سوريا.. 42 وفاة و200 إصابة في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية
- السلطات التركية تعلن مصرع 23 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين في مدينة ملاطية جراء الزلزال
- مدير صحة حلب: وصول 10 وفيات وعشرات المصابين إلى مشفى الرازي بحلب جراء الزلزال
- معهد البحوث الفلكية المصري: زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد
- مقتل 8 أشخاص على الأقل في شمال سوريا جراء الزلزال
- أردوغان: إعلان حالة التأهب وإرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة من الزلزال
- بالفيديو.. انفجار وحريق ضخم في كهرمان مرعش جراء الزلزال جنوب تركيا
- لقطات فيديو لدمار كبير في زلزال جنوب تركيا
- بالفيديو.. السكان في سوريا ولبنان يهرعون للشوارع بعد هزة قوية ناتجة عن زلزال تركيا
- أ ف ب: زلزال بقوة 7.9 درجات يضرب جنوب تركيا
- رويترز: هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر تضرب منطقة شرق المتوسط