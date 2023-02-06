قتلى وجرحى جراء زلزال بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب تركيا

ضرب زلزالا بقوة 7.9 درجات فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية.

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وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي. وبلغ عمقه 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان ماراش، ومالاتيا، ودياربكر، وأضنة، وغيرها من المناطق والولايات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك سقوط 15 قتيلا على الأقل من جراء الزلزال.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن والي مدينة عثمانية، جنوبي تركيا، قوله إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم أكثر من 30 مبنى.

كما قال والي ملاطية إن التقديرات الأولية تشير إلى تهدم 130 مبنى، وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح، كما تم انتشال 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

وأكد والي شانلي أورفة مصرع 15 شخصا وإصابة 30 بجروح جراء الزلزال حتى الآن.

ونقلت الوكالة التركية عن وزير الداخلية قوله إن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، ما يعني أن ذلك يشمل تقديم المساعدة الدولية.

وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت 6 هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 رجات على مقياس ريختر.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، معلنا عن حالة التأهب: "كافة وحداتنا المعنية في حالة تأهب تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية".

انهيار أبنية جراء زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركيا تلاه عدة هزات أرضية مرتدة. pic.twitter.com/sQB5wF0EQ3 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

ضرب #زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركياhttps://t.co/CXilwGhcV4pic.twitter.com/4eLCqlxdCL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

المصدر: وكالات