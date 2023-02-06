البحوث الفلكية في مصر تصدر بيانا عاجلا للشعب المصري حول الزلزال المدمر

أصدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، بيانا عاجلا للشعب المصري، حول توابع زلزال اليوم الاثنين.

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وقال القاضي، إن الآثار السلبية التي عانت منها تركيا وسوريا نتيجة للزلزال، هي بعيدة تماما عن الأراضى المصرية، ولا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكانت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت خلال الساعات الماضية، عددا كبيرا من توابع الزلزال الرئيسى الذى ضرب الأراضى التركية فجر اليوم الإثنين.

وحصر القاضي، عدد التوابع مؤكدا أنها تجاوزت الـ 7 توابع، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر.. وتم تسجيل الشعور بها فى عدد من المدن المصرية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية "مرصد حلوان"، قد أعلن في ساعات الصباح الأولى عن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، سجلت يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومترا شمال رفح، وصلت قوتها نحو 7.7 على مقياس ريختر.

وقد أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح الإثنين، عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعددا من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT