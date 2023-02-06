مصر تكشف عن صورة للمناطق السورية والتركية الأكثر تضررا بالزلزال الأخير

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، عن صورة توضح الأماكن الأكثر تضررا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم بالأراضي التركية والسورية.

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وتوضح الصورة التي نشرها المركز عدد من الأماكن التي تفاوتت فيها شدة الزلزال، حيث جاء بشكل قوي للغاية في تقاطع فالق كبير (شرق الأناضول) مع تركيب البحر الميت.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية صباح اليوم الاثنين في مصر، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.

وجاءت الهزة بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT