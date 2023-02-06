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مصر تنشر صورة توضح مركز زلزال تركيا المدمر

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مصر تنشر صورة توضح مركز زلزال تركيا المدمر
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نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، صورة توضح الوضع الجيولوجي والتركيبى للمنطقة التي حدث فيها زلزال فجر اليوم بالأراضي التركية.

مصر تنشر صورة توضح مركز زلزال تركيا المدمر
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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة
زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة

وأوضح المركز المصري أن مركز الزلزال بالقرب من تقاطع فالق كبير (شرق الأناضول) مع تركيب البحر الميت.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية صباح اليوم الاثنين في مصر، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.

وجاءت الهزة بعدما ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة