لافروف يعلن عن استعداد موسكو تقديم المساعدة لأنقرة لتأثرها بالزلزال

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير الروسي سيرغي لافروف، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وأعلن استعداد موسكو لتقديم المساعدة لأنقرة فيما يتعلق بالزلزال.

ووفقا لبيان الخارجية: "أعرب الوزير سيرغي لافروف، عن تعازيه في الخسائر البشرية العديدة والدمار الواسع النطاق الناجم عن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، وفي متابعة لبرقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي بعث بها إلى القيادة التركية، أكد الوزير من جديد استعداد روسيا للقيام على الفور بتقديم المساعدة اللازمة".

وانطلقت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الليلة جنوبي البلاد.

ووفقا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، "بناء على تعليمات من رئيس قسم الطوارئ ألكسندر كورينكوف، تم وضع 100 متخصص من الوحدة الجوية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، ومركز إجراء عمليات الإنقاذ ذات الخطورة الخاصة الرئيسي على أهبة الاستعداد".

وأكدت الوزارة في بيان أن "وزارة حالات الطوارئ الروسية، مستعدة دائما لمساعدة دولة صديقة يجد مواطنوها أنفسهم في وضع صعب".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: RT