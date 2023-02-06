فرق الإنقاذ الروسية تنطلق إلى تركيا (فيديو)

وثقت كاميرا RT مشاهد استعداد فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، للانطلاق إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الليلة جنوبي البلاد.

ووفقا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، "بناء على تعليمات من رئيس قسم الطوارئ ألكسندر كورينكوف، تم وضع 100 متخصص من الوحدة الجوية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، ومركز إجراء عمليات الإنقاذ ذات الخطورة الخاصة الرئيسي على أهبة الاستعداد".

وأكدت الوزارة في بيان أن "وزارة حالات الطوارئ الروسية، مستعدة دائما لمساعدة دولة صديقة يجد مواطنوها أنفسهم في وضع صعب".

وقال الوزير ألكسندر كورينكوف: "رجال الإنقاذ لدينا يمتلكون كل المعرفة والمعدات اللازمة للتعامل مع عواقب مثل هذه الحالات الطارئة، وهم مستعدون بالفعل للسفر إلى منطقة الزلزال".

وأكد الوزير، يتمتع رجال الإنقاذ الروس بخبرة واسعة في الاستجابة الإنسانية الطارئة في ظروف الدمار الشديد الناجم عن الكوارث الطبيعية والحوادث الإنسانية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: RT