بوتين يجري مكالمة مع الرئيس أردوغان ويؤكد استعداد روسيا مساعدة تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا لمساعدة تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وأشار الكرملين، إلى أن موسكو سلمت أنقرة مقترحات ملموسة للمساعدة في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وشكر أردوغان نظيره الروسي، على تقديمه المساعدة في التعامل مع تداعيات الزلازل القوية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وجاء في بيان الكرملين: "شكر الرئيس التركي بحرارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على رد الفعل السريع والصادق هذا، وقال إنه أصدر تعليماته للإدارات المختصة في البلاد بقبول مساعدة رجال الإنقاذ الروس".

وانطلقت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الليلة جنوبي البلاد.

ووفقا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، "بناء على تعليمات من رئيس قسم الطوارئ ألكسندر كورينكوف، تم وضع 100 متخصص من الوحدة الجوية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، ومركز إجراء عمليات الإنقاذ ذات الخطورة الخاصة الرئيسي على أهبة الاستعداد".

وأكدت الوزارة في بيان أن "وزارة الطوارئ الروسية، مستعدة دائما لمساعدة دولة صديقة يجد مواطنوها أنفسهم في وضع صعب".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: تاس