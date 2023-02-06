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زيلينسكي: مستعدون لتقديم يد العون لتركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

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زيلينسكي: مستعدون لتقديم يد العون لتركيا لمواجهة تداعيات الزلزال
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
جانب من الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا الاثنين 6 فبراير 2023
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتركيا فيما يخص الزلزال الذي وقع صباح اليوم الاثنين.

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جاء ذلك في تغريدة له على موقع "تويتر"، جاء فيها: "صدمت بخبر مقتل وإصابة المئات من الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا، نتعاطف مع أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. في هذا الوقت نحن إلى جانب الشعب التركي الودود، ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا صباح اليوم، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد تسبب الزلزال في وقوع مئات الضحايا وآلاف المصابين في عدد من المقاطعات، وتم الإبلاغ عن الأضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر المواطنون بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

المصدر: نوفوستي

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