سوريا توجه نداء عالميا للإغاثة جراء الزلزال المدمر (وزارة الخارجية)

أعلنت سوريا أنها تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

هذا وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في البلاد جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.

المصدر: "سانا"