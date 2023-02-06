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سوريا توجه نداء عالميا للإغاثة جراء الزلزال المدمر (وزارة الخارجية)

ملك البحرين يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلازل

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلازل
AP
تركيا
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أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تعازيه بضحايا الزلازل التي ضربت مناطق في سوريا وتركيا، اليوم الاثنين.

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وأرسل عاهل البحرين برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا ولشعبي سوريا وتركيا في هذا المصاب الأليم.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضامن بلاده حكومة وشعبا مع سوريا وتركيا في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعيا الله أن يحفظهما وشعبهما من كل مكروه.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة