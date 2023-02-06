ملك البحرين يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلازل

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تعازيه بضحايا الزلازل التي ضربت مناطق في سوريا وتركيا، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وأرسل عاهل البحرين برقيتي تعزية ومواساة إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا ولشعبي سوريا وتركيا في هذا المصاب الأليم.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضامن بلاده حكومة وشعبا مع سوريا وتركيا في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، داعيا الله أن يحفظهما وشعبهما من كل مكروه.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية