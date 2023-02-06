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السوداني يعزي تركيا وسوريا بسقوط ضحايا جراء الزلزال ويوجه بإغاثة المتضررين بشكل عاجل

الملك عبد الله الثاني يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلازل المدمر ويوعز بتقديم المساعدة

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلازل المدمر ويوعز بتقديم المساعدة
AP
سوريا
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أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تعازيه بضحايا الزلازل التي ضربت مناطق في سوريا وتركيا، اليوم الاثنين.

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ووجه الملك عبد الله بتقديم المساعدات لأسر الضحايا وللمصابين في البلدين، خلال برقيتي تعزية وجههما للرئيس السوري بشار الأسد، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر العاهل الأردني في البرقيتين عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي ولأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: بترا

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة