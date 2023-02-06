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السيسي يعبر عن تعازيه بضحايا زلزال تركيا وسوريا

أخبار العالم العربي

السيسي يعبر عن تعازيه بضحايا زلزال تركيا وسوريا
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عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر.

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة
زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مع نظيره البلجيكي: "أعرب عن خالص تعازي مصر لضحايا زلزال اليوم في تركيا وسوريا".

وتابع الرئيس المصري: "مصر على استعداد لتقديم مساعدات لمواجهة اثار الزلزال المدمر في سوريا وتركيا".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة