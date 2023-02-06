فرانس برس: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1300 شخص في حصيلة غير نهائية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1300 شخص اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق انقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت فرق الانقاذ العاملة في مناطق الشمال بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وبثّت وكالة سانا صوراً تظهر دماراً كبيراً في مدن عدة بينها جبلة واللاذقية، انهارت فيها مبان بأكملها موقعة خسائر بشرية وأضرارا جسيمة.

في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية والتي شهدت على ضراوة المعارك وحملات القصف خلال سنوات الحرب، نقلت وكالة سانا عن مصدر في محافظة حلب انهيار 46 مبنى على الأقل.

في حي الأربعين في مدينة حماة، انهار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق، فيما انهمكت فرق الإنقاذ والإسعاف في انتشال الضحايا والمصابين من تحت الأنقاض.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر السوري في الحي لفرانس برس إن عدد السكان الموجودين في المبنى بلغ نحو 125 شخصاً.

وفي مناطق الشمال السوري، قالت فرق أغاثة أن عدد القتلى ارتفع إلى 700 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

ورجّحت ارتفاع حصيلة القتلى مع "وجود مئات العائلات تحت الأنقاض" وسط "صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ".

وأحصت المنظمة انهيار أكثر من 160 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي، عدا عن تصدّع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.

وأفاد مراسلو فرانس برس في شمال سوريا عن سقوط مبان بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا الاثنين عند الساعة 04,17 بالتوقيت المحلي (01,17 ت غ) على عمق حوالى 17,9 كلم، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

المصدر: ا ف ب + سانا