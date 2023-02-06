أول الزعماء العرب المعزين للأسد

قدم كل من سلطان عمان، هيثم بن طارق، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، تعزياتهما للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن السلطان هيثم بن طارق أرسل برقيتي تعزية للرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدمت وزارة الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية السورية، إن بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي مع الأسد وقوف وتضامن الإمارات قيادة وشعبا مع سوريا، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار هذه الكارثة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة اليوم الاثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة، مسفرا عن مقتل وإصابة المئات في البلدين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله - يبعث برقيتي تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية #تركيا، جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب جمهورية تركيا.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 6, 2023

#بيان صادر عن السفارة | تتابع سفارة سلطنة عُمان في الجمهورية التركية الزلزال الذي ضرب اليوم محافظة كهرمان مرعش والولايات المتأثرة في #تركيا، وتؤكد بأنها على تواصل مع الجهات الرسمية المعنية للاطمئنان على المواطنين العمانيين. pic.twitter.com/ldI9nObAgs — سفارة سلطنة عُمان - أنقرة | OMAN EMBASSY - ANKARA (@oman_ankara) February 6, 2023

المصدر: وكالات