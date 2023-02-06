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زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد

أول الزعماء العرب المعزين للأسد

أخبار العالم العربي

أول الزعماء العرب المعزين للأسد
AP
سوريا
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قدم كل من سلطان عمان، هيثم بن طارق، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، تعزياتهما للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد.

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بيانات عاجلة من سفارات عربية في تركيا وسوريا
بيانات عاجلة من سفارات عربية في تركيا وسوريا

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن السلطان هيثم بن طارق أرسل برقيتي تعزية للرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدمت وزارة الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية السورية، إن بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي مع الأسد وقوف وتضامن الإمارات قيادة وشعبا مع سوريا، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار هذه الكارثة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة اليوم الاثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة، مسفرا عن مقتل وإصابة المئات في البلدين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

المصدر: وكالات

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