بيانات عاجلة من سفارات عربية في تركيا وسوريا

أصدرت سفارات دول عربية في كل من العاصمة التركية أنقرة والعاصمة السورية دمشق بيانات لجالياتها على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة المئات.

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وأهابت سفارة الإمارات في أنقرة بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.

وأكدت السفارة على ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+ والتسجيل في خدمة تواجدي.

من جهتها، أكدت السفارة السعودية في تركيا أنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال.

ودعت المواطنين الموجودين في منطقة الزلزال إلى أخذ الحيطة والحذر، والتواصل معها بأسرع وقت ممكن.

تهيب سفارة الدولة في أنقرة مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب وقوع زلزال في جنوب تركيا.تؤكد السفارة على ضرورة الابتعاد عن منطقة الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على 97180024+ أو 97180044444+والتسجيل في خدمة تواجدي. — UAE Embassy in ANK (@UAEEmbassyANK) February 6, 2023

وأعربت فلسطين عن تعازيها وتضامنها مع سوريا وتركيا بضحايا الزلازل المدمر، وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بأحر التعازي للبلدين ولذوي الضحايا.

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وأكدت الخارجية الفلسطينية على وقوفها الدائم إلى جانب البلدين الشقيقين، وثقتها بقدرتهما على مواجهة آثار هذا الزلزال.

إلى ذلك، أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك أن "سفارة دولة فلسطين لدى تركيا طمأنتنا على سلامة جميع أبناء الجالية الفلسطينية، كما أن سفارة دولة فلسطين في دمشق تواصل اتصالاتها وبذل جهودها للاطمئنان على سلامة أبناء شعبنا في منطقة الزلزال".

تتقدم سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التركية بخالص التعازي والمواساة للحكومة التركية والشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوب وجنوب شرق تركيا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) February 6, 2023

وأعربت السفارة القطرية في أنقرة عن "تعازي الدوحة للحكومة التركية والشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال"، متمنية للمصابين والجرحى الشفاء العاجل.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق ببرقيتي تعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في البلدين.

حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله - يبعث برقيتي تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية #تركيا، جرّاء الزلزال الذي ضرب جنوب جمهورية تركيا.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 6, 2023

وقدمت الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العُمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة اليوم الاثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة، مسفرا عن مقتل وإصابة المئات في البلدين فضلا عن أضرار مادية جسيمة.

#بيان صادر عن السفارة | تتابع سفارة سلطنة عُمان في الجمهورية التركية الزلزال الذي ضرب اليوم محافظة كهرمان مرعش والولايات المتأثرة في #تركيا، وتؤكد بأنها على تواصل مع الجهات الرسمية المعنية للاطمئنان على المواطنين العمانيين. pic.twitter.com/ldI9nObAgs — سفارة سلطنة عُمان - أنقرة | OMAN EMBASSY - ANKARA (@oman_ankara) February 6, 2023

وفي البحرين، نقلت صحيفة "الأيام" عن مصدر دبلوماسي أنه "لا يوجد أي ضحايا بين البحرينيين المتواجدين في سوريا".

من جهتها، قدمت الجزائر تعازيها لكل من دولتي تركيا وسوريا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج تضامنها التام مع أنقرة ودمشق، معربة عن تطلعها لتجاوزهما هذه المحنة بكثير من الصبر والعزم والثبات.

وقال الهلال الأحمر الجزائري، إن السلطات الجزائرية شرعت في التحضيرات لإرسال مساعدات إلى المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وفي حين أن وزارة الصحة السورية لم تتقدم بعد بطلب للحصول على مساعدة دول أخرى بسبب الزلزال، فقد تلقت عرضا للمساعدة من سلطنة عمان.

المصدر: RT+ وكالات