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فرانس برس وسانا: عدد قتلى الزلزال المدمر في سوريا يرتفع إلى أكثر من 1000 شخص في حصيلة غير نهائية

ميقاتي يتصل بنظيره السوري ويقدم إمكانات لبنان اللوجيستية لخدمة جهود الإغاثة

أخبار العالم العربي

ميقاتي يتصل بنظيره السوري ويقدم إمكانات لبنان اللوجيستية لخدمة جهود الإغاثة
AFP
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اتصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بنظيره السوري، حسين عرنوس، معزيا، وأبلغه بوضع الإمكانات اللوجيستية المتاحة في لبنان بخدمة جهود الإغاثة الجارية.

كما اتصل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب بنظيره السوري فيصل المقداد مقدما التعازي لسوريا حكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب  البلاد.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة