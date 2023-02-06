المواطنون الروس يؤدون وقفة تضامنية بالزهور أمام سفارتي سوريا وتركيا لدى موسكو (فيديو + صورة)

توجه سكان العاصمة الروسية موسكو، إلى السفارتين السورية والتركية، حاملين الورود تضامنا مع منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين.

وتجمع عدد من المواطنين الروس أمام السفارة السورية لدى موسكو مساء الاثنين، ووضعوا الورود الحمراء على الطاولة أمام البعثة الدبلوماسية تخليدا لذكرى ضحايا الزلزال.

كما توجه المواطنون الروس أيضا إلى السفارة التركية لدى موسكو، وأضاءوا الشموع ووضعوا الورود الحمراء بالقرب من مدخل البعثة الدبلوماسية، تعبيرا عن المواساة والتعزية.

Sputnik

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: نوفوستي