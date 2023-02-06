محرز وصلاح وأندية العالم يتضامنون مع سوريا وتركيا

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح عن تضامنهما وتعازيهما لضحايا الزلزال الذي وقع في مناطق سوريا وتركيا، وراح ضحيته مئات الأشخاص.

وكتب محرز على حسابه في موقع "تويتر": "كلنا معكم" وأرفق تدوينته بعلمي سوريا وتركيا.

We are all with you 🇹🇷🇸🇾❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 6, 2023

أما صلاح فقال في تغريدة له: "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. تعازيّ في الأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين".

Terrible news coming out of Syria and Turkey. My condolences for the lives lost and I wish all those injured a full recovery. — Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2023

ومن جانبه، غرد نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش: "تركيا وسوريا" وأرفق تغريدته برمز تعبيري.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حاليا نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية"، مضيفا: "ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى".

ومن جانبه، كتب نادي أتلتيكو مدريد عبر حسابه في "تويتر": "بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين".

المصدر: مواقع التواصل