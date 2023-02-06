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السعودية.. تصريح لهيئة المساحة الجيولوجية بشأن تأثر المملكة بزلزال سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

السعودية.. تصريح لهيئة المساحة الجيولوجية بشأن تأثر المملكة بزلزال سوريا وتركيا
Sputnik
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أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المملكة لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تتجاوز 1000 كيلومتر.

وأفاد المتحدث باسم  طارق أبا الخيل بأن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا وهو صدع نشط زلزاليا بسبب الأجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية في منطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4  مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "عكاظ"

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة