توقف عمل أكبر مصفاة للنفط في سوريا

أفادت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتوقف مصفاة بانياس عن العمل بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

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وأشارت الوزارة السورية في بيان إلى أن أضرارا وقعت استدعت إيقاف مصفاة بانياس عن العمل وذلك لمعالجة التداعيات، لافتة إلى أن العودة للتشغيل متوقعة في 48 ساعة.

وجاء في البيان عن الأضرار الأولية: "حصل تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس وهبوط في البطانة القرميدية للأفران وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات وتصدعات في الأبنية الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة".

وأفاد أيضا بحصول ضرر في مباني الشركة السورية لنقل النفط في بانياس، حيث تصدعت الجدران وفصلت عن الأعمدة مع أضرار في البيوت السكنية.

وبحلول الساعة 04:17 بالتوقيت التركي المحلي وقع زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة "قهرمان مرعش" بتركيا وأدى إلى دمار في عدد من المدن، كما أصاب الزلزال عدة مناطق سورية، كما شعر سكان العاصمة اللبنانية بيروت بالزلزال.

وبلغت حصيلة الوفيات والإصابات جراء الزلزال حتى توقيت نشر الخبر، مصرع 284 شخصا وإصابة أكثر من 2300 آخرين، وفقا لما أعلنته السلطات التركية، فيما أفادت السلطات السورية بوفاة 237 شخصا وإصابة 639.

المصدر: RT