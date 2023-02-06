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تركيا توجه رسالة جوابية لمصر لتعاطفها مع منكوبي الزلزال المدمر

أخبار العالم العربي

تركيا توجه رسالة جوابية لمصر لتعاطفها مع منكوبي الزلزال المدمر
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وجه القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، الشكر لمصر وللجهات العليا على التعاطف الذي أبدته وزارة الخارجية في هذا اليوم الأليم والصعب.

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السيسي يعبر عن تعازيه بضحايا زلزال تركيا وسوريا
السيسي يعبر عن تعازيه بضحايا زلزال تركيا وسوريا

جاء ذلك تعليقًا على بيان وزارة الخارجية عن تعازي مصر وتضامنها مع الشعبين التركي والسوري، لمن فقدوا أرواحهم في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا وبعض دول منطقة شرق المتوسط.

وأكد السفير في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، أن بلاده تشهد يومًا صعبًا، بسبب الزلزال المدمر، مضيفًا أن أنقرة مستعدة للتعامل مع هذه الكارثة الطبيعية بكافة مؤسساتها بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان قد عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر مع نظيره البلجيكي: "أعرب عن خالص تعازي مصر لضحايا زلزال اليوم في تركيا وسوريا".

وتابع الرئيس المصري: "مصر على استعداد لتقديم مساعدات لمواجهة آثار الزلزال المدمر في سوريا وتركيا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة