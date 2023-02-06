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عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 3800 قتيلا في حصيلة غير نهائية

وصول طائرة محملة بـ 70 طنا من المساعدات العراقية إلى مطار دمشق الدولي

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وصول طائرة محملة بـ 70 طنا من المساعدات العراقية إلى مطار دمشق الدولي
Sputnik
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وصلت أول طائرة مساعدات عراقية محملة بـ 70 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أنه ستصل بعد قليل طائرة ثانية محملة بالمساعدات العراقية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سانا" بوصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وأوضحت "سانا" أن "طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ 45 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال".

ومن جانبه أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إقامة جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود.

مؤكدا أن "هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

المصدر: RT

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