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حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 3700 قتيلا في حصيلة غير نهائية

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة (صور)

أخبار العالم

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة (صور)
Sputnik
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن إقامة جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود.

وذكر المكتب في بيان: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبهدف تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فتح العراق اليوم الإثنين، جسرا جويا إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تتضمن مواد طبية طارئة والإسعاف الأولي ومستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود".

وأضاف البيان: "يأتي هذا في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة، والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية".

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة (صور)
Sputnik

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة (صور)
Sputnik

العراق يقيم جسرا جويا إلى سوريا وتركيا لنقل المساعدات الإغاثية العاجلة (صور)
Sputnik

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 2000 شخص، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1000 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة