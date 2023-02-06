مسلمو روسيا ينظمون حملة تبرعات لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

أكد نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا المفتي إلدار علاء الدينوف، أن مسلمي روسيا، يعبرون عن تعازيهم لشعبي سوريا وتركيا وينظمون حملة تبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وقال علاء الدينوف: "باسم المؤمنين في روسيا وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بأحر التعازي لذوي الضحايا وأصدقائهم ولكل من عانوا من هذه المأساة، ألهمكم الله تعالى الصبر والحكمة على تحمل هذا المصاب".

وأضاف: "اليوم تحزن قلوبنا على مصابكم، ونرفع أيدينا بالدعاء لكم، ومستعدون للمساعدة.

وأشار إلى أن المؤسسة الخيرية "الزكاة" التابعة للإدارة الروحية لمسلمي روسيا، أعلنت عن تنظيم حملة تبرعات لمساعدة تركيا وسوريا، مؤكدا أن روسيا لن تقف غير مبالية إذا كانت هناك حاجة إلى الدعم.

ووفقا له، فإن المسلمين الروس، يقدمون بشكل دوري المساعدة لمواطني سوريا ولبنان وأفغانستان ودول أخرى.

وأضاف المفتي علاء الدينوف: "مشاريعنا الخيرية ليست موجهة فقط إلى المسلمين وحسب، ولكن لجميع الناس، في المشاريع الدولية، نحن نمثل روسيا، وهي دولة متعددة القوميات والطوائف، لذلك نحن ندعم كل من يحتاج المساعدة".

وأشار المفتي، إلى أن كل كارثة ما هي إلا تذكير بهشاشة الحياة، واختتم حديثه قائلا: "هذا تذكير بآخر الزمان، وعلينا جميعا أن نتوب إلى الله تعالى، ونتحضر ليوم القيامة".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 1400 شخص، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1000 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: نوفوستي