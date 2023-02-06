بايدن: شركاء إنسانيون مدعومون من واشنطن يستجيبون للدمار في سوريا ونتواصل مع تركيا لتقديم المساعدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة يستجيبون للدمار في سوريا.

وأضاف في تصريح صحفي: "إدارتي تعمل بشكل وثيق مع حليفنا في الناتو تركيا، وقد سمحت برد فوري من الولايات المتحدة..بناء على توجيهاتي، تواصل كبار المسؤولين الأمريكيين على الفور مع نظرائهم الأتراك لتنسيق أي مساعدة مطلوبة..تنتشر فرقنا بسرعة للبدء في دعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتلبية احتياجات المصابين والنازحين جراء الزلزال".

وأوضح قائلا: "يستجيب الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة أيضًا للدمار في سوريا..اليوم، أحر تعازينا لكل من فقد أحبائهم الغاليين، والذين أصيبوا، والذين رأوا منازلهم وأعمالهم مدمرة".

ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT